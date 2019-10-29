«Сан-Сиро» могут снести. Комиссия не признала стадион историко-культурным достоянием Милана

Комиссия совета по надзору за культурным наследием вынесла решение о стадионе «Сан-Сиро».

В заключении комиссии сказано, что арена «не является историко-культурным достоянием Милана», сообщает La Repubblica.

Комиссия пояснила свой вердикт тем, что после изменений, внесенных в конструкцию стадиона к ЧМ-1990, сохранилась слишком малая часть оригинальной архитектуры арены, построенной в 1925 году и расширенной в конце 1930-х.

Комиссия решила, что, если стадион регулярно реконструируется, то он не может быть объектом культурного наследия.

Теперь «Сан-Сиро» могут снести, чтобы построить новый стадион для «Милана» и «Интера», несмотря на желание городского совета сохранить старую арену.

У «Интера» и «Милана» будет новый стадион. Они хотят снести «Сан-Сиро», но мэр против

«Сан-Сиро» – образец брутализма (антибуржуазный стиль архитектуры). В Европе нет стадионов, похожих на него

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