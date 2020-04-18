Чистый долг «МЮ» вырос на 127,4 млн фунтов по сравнению с прошлым годом и составляет 429 млн

отчитался о финансовых результатах клуба за первый квартал 2020 года.

Чистый долг на 31 марта составил 429,1 млн фунтов. По сравнению с с прошлогодними показателями за аналогичный период долг увеличился на 127,4 млн.

Доходы от коммерческих сделок увеличились на 2 млн фунтов (на 3%) и составили 68,6 млн фунтов. В структуру выручки от коммерции входят доходы от спонсоров, которые составили 44,7 млн фунтов (+3,1 млн по сравнению с предыдущим периодом, увеличение на 7,5%), и доходы от продажи атрибутики, упавшие на 1,1 млн до 23,9 млн фунтов.

Доходы от трансляций упали на 51,7% (на 27,8 млн) до 26 млн фунтов, так как, по оценке клуба, «МЮ» придется вернуть вещателям 15 млн из-за приостановки сезона и изменениях в расписании. Также на это повлияло неучастие в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Доходы от проведения матчей (Matchday) также сократились – на 2,6 млн фунтов (8,2%).

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