«Авангард» и «Кузня» заключили договор о сотрудничестве

и новокузнецкий заключили договор о сотрудничестве в сезоне-2020/21.

Соглашение предусматривает возможность командировки в состав «Кузни» игроков из системы «Авангарда».

Напомним, новокузнецкий клуб был переведен в ВХЛ из в 2017 году.

«Сотрудничество с «Авангардом» представляется выгодным для нашего клуба во всех отношениях. «Авангард» – один из топ-клубов КХЛ, в системе которого собрано много перспективных хоккеистов. Некоторые из них и в интересах «Металлурга», и «Авангарда», в предстоящем сезоне получат игровую практику в Новокузнецке.

Так что, вполне вероятно, наши болельщики в новом чемпионате в матчах за «Металлург» увидят хоккеистов, имеющих большой потенциал, который, не исключено, игроки в полной мере раскроют как раз в «Металлурге», как это было в свое время с нападающим , сейчас являющимся лучшим бомбардиром омичей», – сказал генеральный менеджер «Металлурга» .

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