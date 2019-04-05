«Авангард» и «Кузня» заключили договор о сотрудничестве

«Авангард» и новокузнецкий «Металлург» заключили договор о сотрудничестве в сезоне-2020/21.
Соглашение предусматривает возможность командировки в состав «Кузни» игроков из системы «Авангарда».
Напомним, новокузнецкий клуб был переведен в ВХЛ из КХЛ в 2017 году.
«Сотрудничество с «Авангардом» представляется выгодным для нашего клуба во всех отношениях. «Авангард» – один из топ-клубов КХЛ, в системе которого собрано много перспективных хоккеистов. Некоторые из них и в интересах «Металлурга», и «Авангарда», в предстоящем сезоне получат игровую практику в Новокузнецке.
Так что, вполне вероятно, наши болельщики в новом чемпионате в матчах за «Металлург» увидят хоккеистов, имеющих большой потенциал, который, не исключено, игроки в полной мере раскроют как раз в «Металлурге», как это было в свое время с нападающим Кириллом Семеновым, сейчас являющимся лучшим бомбардиром омичей», – сказал генеральный менеджер «Металлурга» Дмитрий Корягин.
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