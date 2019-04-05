Губерниев о зарплатах в КХЛ: «Не представляю, как Мозякин будет жить на 50 млн рублей в год»

Известный комментатор поделился мнением о снижении уровня заработных плат в .

«Когда хоккеистам хотят снизить зарплату, я им даю совет: ребята, наверное, надо соглашаться. Мы не можем жить в отрыве от страны.

Моя зарплата стала меньше. Всем трудно. В хоккее драматично закончился сезон. Его не доиграли. И мы знаем, какие зарплаты у наших прекрасных выдающихся мастеров хоккея. Думаю, в данной ситуации нужно соглашаться с менеджментом.

Посмотрите, что сейчас происходит с индивидуальными предпринимателями, с многодетными мамами, какие очереди виртуально выстраиваются за 10-тысячной компенсацией. Многим просто есть нечего. А тут хоккеисты... Надо делиться!

имел, допустим, 120 миллионов рублей в год. И ему хотят сократить до 50 млн. Не представляю, как он будет жить на эти деньги! Еще ведь и 13 процентов надо на налоги отдать. Тяжело будет Сергею... Прям как по Филатову: «Утром мажу бутерброд – сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот», – сказал Губерниев.

«Магнитка» снизила предложение по зарплате Мозякину с 60 до 50 млн рублей

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