Marca составила идеального форварда: мощь Роналдо, характер Криштиану, левая нога Месси

Испанское издание Marca собрало идеального форварда, взяв по одному качеству от лучших действующих и бывших нападающих.

Мощь: Роналдо, экс-«Реал», «Барселона»;

Скорость: Джейми Варди, «Лестер»;

Элегантность, изящество: Марко ван Бастен, экс-«Милан»;

Левая нога: , «Барселона»;

Правая нога: , «ПСЖ»;

Игра головой: Сантильяна, экс-«Реал»;

Использование возможностей, умение приспосабливаться: Герд Мюллер, экс-«Бавария»;

Голевое чутье: Гари Линекер, экс- , «Тоттенхэм»;

Характер, ментальность: , .