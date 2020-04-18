Marca составила идеального форварда: мощь Роналдо, характер Криштиану, левая нога Месси

Испанское издание Marca собрало идеального форварда, взяв по одному качеству от лучших действующих и бывших нападающих.
Мощь: Роналдо, экс-«Реал», «Барселона»;
Скорость: Джейми Варди, «Лестер»;
Элегантность, изящество: Марко ван Бастен, экс-«Милан»;
Левая нога: Лионель Месси, «Барселона»;
Правая нога: Килиан Мбаппе, «ПСЖ»;
Игра головой: Сантильяна, экс-«Реал»;
Использование возможностей, умение приспосабливаться: Герд Мюллер, экс-«Бавария»;
Голевое чутье: Гари Линекер, экс-«Барселона», «Тоттенхэм»;
Характер, ментальность: Криштиану Роналду, «Ювентус».