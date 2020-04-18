Marca составила идеального форварда: мощь Роналдо, характер Криштиану, левая нога Месси

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Испанское издание Marca собрало идеального форварда, взяв по одному качеству от лучших действующих и бывших нападающих.

Мощь: Роналдо, экс-«Реал», «Барселона»;

Скорость: Джейми Варди, «Лестер»;

Элегантность, изящество: Марко ван Бастен, экс-«Милан»;

Левая ногаЛионель Месси, «Барселона»;

Правая ногаКилиан Мбаппе, «ПСЖ»;

Игра головой: Сантильяна, экс-«Реал»;

Использование возможностей, умение приспосабливаться: Герд Мюллер, экс-«Бавария»;

Голевое чутье: Гари Линекер, экс-«Барселона», «Тоттенхэм»;

Характер, ментальностьКриштиану Роналду, «Ювентус».

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