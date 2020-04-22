Орлов о Дагестане: «Почему у них нет нормальной медицины? XXI век, а там как в Средних веках»

Комментатор Геннадий Орлов высказался относительно обстановки с коронавирусом в Дагестане.

– Хочется, чтобы сами футболисты проявляли сознательность. А то читаю, что тот же Плиев был на свадьбе... Ты же профессиональный игрок, думай о последствиях! Спортсмен такого уровня принадлежит не только сам себе, но и клубу, команде. Все это тоже надо учитывать.

Опасность вируса сохраняется. Допускаю, что будет новая волна. В общественных местах еще долго придется ходить в масках. И никуда от этого не деться. Это естественно. Когда в 80-е годы я был в Японии, там люди заходили в метро в масках. Ничего страшного – так и должно быть.

– А вам не страшно читать новости про коронавирус в Дагестане?

– Ну конечно, страшно. Я сочувствую народу Дагестана. Там живут замечательные люди. Но здесь хочется спросить о другом.

– О чем?

– А почему у них нет нормального медицинского обеспечения? На дворе XXI век, а там как в Средних веках.

Вы же читаете интервью спортсменов. Некуда везти, нет коек, нет больниц... О каких масках тогда вообще может идти речь?! Вот говорят, что они сами где-то виноваты. Мол, традиции, собирались на свадьбах и так далее.

Это верно. Но ведь и медицинское обеспечение у них должно быть. Разве нет? Прихожу к выводу, что в Дагестане отсутствует это обеспечение!

Считаю, что и журналисты на центральных каналах, в центральных СМИ должны подробнее рассказывать об этом регионе. Дайте народу правду. А то говорят про вакцину... Это немного неправильно.

Мне очень жаль дагестанцев. Надо обязательно говорить то, что есть. Да, дозировать информацию, но доносить истинную картину происходящего. А то люди живут в неведении. Страна должна сплотиться. По какой причине умерло столько врачей?

– Не хватало средств защиты.

— Ну вот... Борьба с эпидемией предполагает единение народа, поддержку друг друга. Есть же много прекрасных примеров сейчас. Волонтеры, которые помогают ветеранам. Футбольные клубы включились. «Зенит», ЦСКА, другие. Это же здорово!

Но нужна правда. Кто виноват в ситуации в Дагестане? Как так получилось, что не хватает врачей? Надо извлечь уроки на будущее, – заявил Орлов.

В Дагестане зафиксировано 3 746 случаев заболевания COVID-19. Зарегистрирован 41 летальный исход, 2 489 человек выздоровели.