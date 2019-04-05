Никита Задоров: «Люблю Россию – это моя родина. Но есть вещи, которые мне не нравятся»

Защитник «Колорадо» Никита Задоров рассказал о том, за что любит Россию.
«Я очень люблю Москву. Тяжело какие-то причины называть. Я люблю за то, что я там родился, это моя родина.
Есть вещи, которые я не люблю в России, но это не значит, что я не люблю Россию.
Я люблю Россию за то, что я там родился, за то, что это моя родина», – сказал Задоров в прямом эфире в инстаграме с Павлом Лысенковым.
Сейчас лучше в Америке, но хотел бы жить в России, строит дом в Подмосковье. Задоров – о патриотизме и коронавирусе