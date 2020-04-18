Оле-Гуннар Сульшер: «Предпочту дыру в составе мудаку. Сейчас в команде нет ни одного гнилого яблока»

Главный тренер рассказал, что играет для него наибольшую роль при формировании состава команды.

«Пусть у меня лучше будет дыра в составе, чем мудак. Характер – это очень важно. Мы команда. Вы хотите, чтобы у игроков было чуть-чуть эгоизма, но они должны уметь адаптироваться.

В марте 2019 года игроки устали физически, ментально, у нас было много травм. Футболисты мыслили негативно, а сейчас – позитивно.

Были и другие вещи, которые мне не нравились в прошлом году, некоторые личные планы, с которыми не удавалось разобраться до лета.

Всегда будут футболисты, которые хотят играть больше. Но если команда хочет быть успешной, то игроки должны быть готовы выходить на поле в разное время. Я чувствую, что сейчас в команде нет ни одного гнилого яблока.

Когда ты побеждаешь, то все легко. Только в сложные времена можно увидеть, кого ты хочешь иметь в команде, и у кого есть нужный характер для этого», – сказал Сульшер в интервью United We Stand.