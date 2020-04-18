Санчес, Рабьо, Пакета, Годин, Пасторе и Лосано – в сборной провалов Серии А за 2 года (GdS)

Итальянская La Gazzetta dello Sport составила символическую сборную самых провальных трансферов Серии А за последние два года.

Общая стоимость команды, собранной по схеме 4-3-3, составила 221 миллион евро. Трансферная стоимость приведена по оценке издания.

Вратарь: Алекс Мерет, «Наполи» (перешел из СПАЛ, оценен в 30 миллионов евро);

Защитники: Леонардо Спинаццола, (из «Ювентуса», 23,5 млн); Диего Годин, «Интер» (из «Атлетико», 5 млн), Денис Вавро, (из «Копенгагена», 10 млн), Антонио Баррека, «Дженоа» (из «Ньюкасла», 10 млн);

Полузащитники: Лукас Пакета, (из «Фламенго», 30 млн), Адриен Рабьо, (из «ПСЖ», 20 млн), Хавьер Пасторе, «Рома» (из «ПСЖ», 10 млн);

Нападающие: Симоне Верди, (из «Наполи», 20 млн), Алексис Санчес, «Интер» (из «Манчестер Юнайтед», 27,5 млн), Ирвинг Лосано, «Наполи» (из ПСВ, 35 млн).