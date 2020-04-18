Санчес, Рабьо, Пакета, Годин, Пасторе и Лосано – в сборной провалов Серии А за 2 года (GdS)

Теги Интер Рома Милан Лацио Торино Алексис Санчес Ювентус серия А Италия рейтинги Наполи Дженоа Диего Годин Хавьер Пасторе Симоне Верди Леонардо Спинаццола Адриен Рабьо Денис Вавро Антонио Баррека Алекс Мерет Ирвинг Лосано Лукас Пакета Футбол

Итальянская La Gazzetta dello Sport составила символическую сборную самых провальных трансферов Серии А за последние два года.

Общая стоимость команды, собранной по схеме 4-3-3, составила 221 миллион евро. Трансферная стоимость приведена по оценке издания.

Вратарь: Алекс Мерет, «Наполи» (перешел из СПАЛ, оценен в 30 миллионов евро);

Защитники: Леонардо Спинаццола, «Рома» (из «Ювентуса», 23,5 млн); Диего Годин, «Интер» (из «Атлетико», 5 млн), Денис Вавро, «Лацио» (из «Копенгагена», 10 млн),  Антонио Баррека, «Дженоа» (из «Ньюкасла», 10 млн);

Полузащитники: Лукас Пакета, «Милан» (из «Фламенго», 30 млн), Адриен Рабьо, «Ювентус» (из «ПСЖ», 20 млн), Хавьер Пасторе, «Рома» (из «ПСЖ», 10 млн);

Нападающие: Симоне Верди, «Торино» (из «Наполи», 20 млн), Алексис Санчес, «Интер» (из «Манчестер Юнайтед», 27,5 млн), Ирвинг Лосано, «Наполи» (из ПСВ, 35 млн).

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья