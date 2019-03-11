Личный тренер Логинова Александр Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону

Теги сборная России Александр Касперович сборная Болгарии Екатерина Дафовска Красимир Анев Владимир Илиев Александр Логинов Биатлон

Личный тренер Александра Логинова Александр Касперович, который ранее тренировал сборную России по биатлону, возглавит сборную Болгарии.

Эту информацию подтвердила глава Федерации биатлона Болгарии Екатерина Дафовска. 

«То, что в России существовали какие-то схемы, по которым все работало, у нас не может произойти. Мы полностью доверяем человеку, который обладает знаниями и качествами такого тренера на национальном уровне.

Тренеры приходят к нам не за бюджетом и средствами, а чтобы проявить себя как специалисты.

Я бы не сказала, что есть какие-то разногласия. Цель состояла в том, чтобы объединить команду, а не разделять ее, потому что так мы продолжали бы тратить лишние средства.

Надеюсь, в следующем году получится это сделать. Этот выбор одобряют спортсмены и тренеры» – сказала Дафовска.

Планируется, что Красимир Анев и Владимир Илиев, которые в последние годы тренировались отдельно, будут работать вместе с командой под руководством Касперовича.

«Уже получено их одобрение, и я надеюсь, что они будут работать вместе до следующих Олимпийских игр для Болгарии, а не ради собственных целей», – отметила Дафовска.

Полиция ворвалась к Логинову из-за подставной аккредитации Касперовича: тренер подвел всех, кого вообще возможно

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья