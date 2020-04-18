ЦСКА поздравил Шойгу с 65-летием: «Желаем больших достижений в укреплении обороноспособности государства»

Сегодня министру обороны РФ Сергею Шойгу исполнилось 65 лет.

С днем рождения генерала армии поздравил .

«Желаем Сергею Кужугетовичу крепкого здоровья, отменной спортивной формы и больших достижений в деле укрепления обороноспособности нашего государства и в повышении боевой мощи вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении клуба.

Появлялась информация, что в футболе Шойгу болеет за «Спартак».

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