Фанаты «Локо» вывесили баннер в поддержку Семина у главного офиса «РЖД»

Болельщики «Локомотива» продолжают выражать недовольство уходом с поста главного тренера клуба.

Фанаты растянули баннеры у стадиона клуба, а позже развесили их у главного офиса компании «РЖД», Московского центрального кольца (МЦК), станции «Локомотив» и в других местах.

Баннеры гласят: «Там, где Палыч, – там победы! Где Кикнадзе – только грязь!», «Решили с Семиным вопрос, отправив «Локо» под откос», «Отставка Семина – позор «РЖД».

«Вчера вместе с парнями провели акцию в поддержку Юрия Палыча с конкретным осуждением принятого решения руководством клуба о непродлении с ним контракта.

Подготовили баннер и ряд текстовиков, которые растянули у стадиона, а после развесили вдоль МЦК, станции «Локомотив», на перегоне метро, на Преображенской площади. И прокатились, наконец, до главного офиса «РЖД», где текстовик также был размещен перед окнами офиса.

Спасибо всем участвовавшим, и, ребята, не слушайте никого, делайте акции в поддержку Юрия Палыча, даже в этой сложной сложившейся ситуации с пандемией. Ибо, такого ухода он не достоин!» – говорится в заявлении UnitedSouth.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Объединенный юг (@unitedsouth) 21 Май 2020 в 8:59 PDT

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