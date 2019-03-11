Логинов может провести часть сборов с командой Болгарии, которую возглавил его личный тренер Касперович

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов по согласованию с тренерским штабом сборной России и руководством Союза биатлонистов России (СБР) может провести часть сборов с болгарской командой.

Об этом сообщает News.ru со ссылкой на источники в Федерации биатлона Болгарии.

Ранее стало известно, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович возглавит сборную Болгарии. Также в сборную Болгарии перешел бывший тренер женской сборной России Виталий Норицын.

Личный тренер Логинова Александр Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону

Федерация биатлона Болгарии: «У нас есть предварительное соглашение с Касперовичем и Норицыным»

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