Ник Кириос: «Если у меня нет девушки, то где-то раз в неделю сплю с болельщицами»

Австралиец Ник Кириос ответил на вопросы об отношениях с женщинами.

Спал ли он когда-нибудь с болельщицами

«Да. Если у меня нет девушки, то это где-то раз в неделю случается».

Какие девушки ему нравятся

«Из Восточной Европы меня сразу покоряют. Высокие девушки из Восточной Европы могут сразу забирать половину моих денег».

Что случилось с

«Ничего не случилось – мы просто разошлись. К сожалению, не получилось. Но остались приятные воспоминания».

Анна Калинская: «Кириос ничего не сделал. Он хороший человек, и я не хотела ничего о нем говорить»

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