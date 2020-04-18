Дно «Химок», новый контракт Кокорина, Ларионов возглавит хоккейную молодежку, Еронко в «Авангарде», Хабиб – первый в рейтинге ESPN и другие новости утра

1. Сергей Юран мечтает о матчах со «Спартаком» в РПЛ, но его «Химки», похоже, не потянут даже ФНЛ и опустятся во ПФЛ. Выиграет от всего этого 15-я команда Премьер-лиги.

2. В Санкт-Петербурге пишут, что «Зенит» предложил Кокорину новый контракт. В клубе, впрочем, это оперативно опровергли. Алексей Сафонов считает, что Сашу могут позвать в «Милан» или даже «Ювентус».

3. Главным тренером хоккейной молодежки станет Игорь Ларионов – его ассистенты тоже уже известны. Илья Самсонов уверен, что у нового тренера все получится.

4. Бывший автор Sports.ru Игорь Еронко назначен ассистентом генерального менеджера «Авангарда». Энтузиазм, правда, разделяют не все.

5. Хабиб по-прежнему номер один в рейтинге лучших бойцов UFC от ESPN. К сожалению, отец спортсмена все еще в тяжелом состоянии. Даниэль Кормье поддержал семью Нурмагомедовых в этот непростой период.

6. Московские клубы просят отложить начало тренировок в РПЛ из-за карантина в Москве. За нарушение санитарного регламента будут штрафы от миллиона рублей. В «Арсенале» все тесты на коронавирус отрицательные, в «Урале» никто не болеет.

«Динамо» ждет повторное обследование. Пять тестов в клубе показали отклонения от нормы. Есть подозрение, что заразился еще один игрок бело-голубых.

7. Фигуристка Алена Косторная вошла в рейтинг 30 самых перспективных россиян по версии Forbes.

8. Гаджи Гаджиев считает, что такой сильный удар коронавируса по Дагестану связан с легкомысленным отношением людей. Осман Кадиев уверен, что число погибших в республике занижено в разы. А людям вдобавок запрещают говорить об этом.

9. Напомнил о себе Иван Саенко: рассказал, почему перешел в «Спартак», а не в «Боруссию» Клоппа и закончил с футболом в 26 лет.

10. Николай Карполь продолжит тренировать «Уралочку» – в 82 года!

11. «Последний танец» о Майкле Джордане стал самым популярным документальным фильмом в истории ESPN.

12. В АПЛ зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом в трех клубах. В числе заболевших тренер «Бернли».

В Британии темнокожие с Covid-19 умирают в 4 раза чаще, АПЛ попросили изучить влияние коронавируса на меньшинства. Капитан «Уотфорда» отказывается тренироваться, Дэнни Роуз признался, что не хочет рисковать здоровьем.

13. Лэнс Армстронг рассказал, что первый свой допинг попробовал в 21 год.

14. Трансферы. Сане не продлит контракт с «Сити», идут переговоры с «Баварией». Вернер может перейти в «Интер», клуб общается с его окружением. Клуб МЛС отказался покупать Гарета Бэйла. В ЦСКА опровергли информацию об интересе к Деспотовичу.

15. «Барселона» будет играть на «Камп Ноу» после рестарта Ла Лиги. Решение приняли капитаны клуба.

Цитаты дня

Роберт Просинечки: «Кто-то назовет Марадону, Криштиану или Роналдо, но для меня Месси – лучший»

Михаил Дегтярев: «Государство будет постепенно уходить из профессионального спорта. Курс уже задан президентом»

Руслан Агаларов об альтернативах Путину: «У Навального критика ради критики, передачи из пальца высосаны»

Широков о карантине в Москве: «У многих заканчиваются средства к существованию. Чего власти ждут, бунта?»