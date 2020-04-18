ЦСКА продлил Гончаренко, «Бавария» – Нойера, Шапи переболел коронавирусом, Швейцария хочет ЧМ-2023, Адурис закончил и другие новости утра

1. ЦСКА продлил контракт с главным тренером Виктором Гончаренко до конца сезона-2020/21. Он доволен, что остался в «великом клубе».

2. Власти Московской области разрешили клубам РПЛ из Москвы тренироваться на своих базах. Также пишут, что правительство одобрит возобновление сезона РПЛ до конца недели.

3. Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что переболел коронавирусом в легкой форме, но уже здоров. Еще «Краснодар» подтвердил информацию о травме Ари, хотя заявил, что она получена не в двусторонке.

4. Вратарь Мануэль Нойер остается в «Баварии»: он подписал новое соглашение до 2023 года.

5. Финское издание Iltalehti пишет, что Швейцария надеется провести хоккейный ЧМ-2023 вместо России. Согласно швейцарским источникам, строительство арены в Петербурге отстает от графика. Кроме того, чемпионат могут перенести из-за решения ВАДА лишить Россию права проведения крупных спортивных турниров на 4 года. Президент ИИХФ прокомментировал эту информацию так: «В России невозможное делают возможным».

6. Легенда испанского футбола Ариц Адурис завершил карьеру в 39 лет. Он лучший бомбардир «Атлетика» в XXI веке.

7. Трансферные сюжеты. Далер Кузяев хочет перейти в европейский клуб. «Локомотив» и еще ряд клубов РПЛ интересуются экс-хавбеком «Милана» Меркелем. «ПСЖ» поборется с «Реалом» за Холанда. «МЮ» следит за Бен-Йеддером, клуб первым проявил предметный интерес к форварду. Сане готов на 30% снизить запросы по зарплате ради перехода в «Баварию».

8. Роберто Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии до 2022 года. На ЧМ-2018 команда под его руководством стала бронзовым призером.

9. Олимпийская чемпионка Алина Загитова получила водительское удостоверение. 🚗

10. В «Ахмате» нет зараженных коронавирусом среди тех, кто находился в Грозном. В «Крыльях» все тесты на коронавирус пока также отрицательные, хотя улетавшие иностранцы еще не проверялись.

11. Серию А доиграют в формате плей-офф, если сезон прервут повторно. Дедлайн завершения – 20 августа. Новый сезон в Италии хотят начать 1 сентября.

12. Пишут, что напарником Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» в 2021 году станет Джордж Расселл. Также появились данные о зарплате Даниэля Риккадо: в «Макларене» он будет получать по 400 000 евро за каждое заработанное в чемпионате очко.

13. Утвержден состав групп на хоккейный ЧМ-2021. Сборная России сыграет с Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Беларусью и Великобританией.

14. В НБА считают сценарий возобновления сезона-2019/20 в середине июля наиболее вероятным. Есть вариант доиграть в Хьюстоне.

15. Игроки назвали форму «Йокерита» самой красивой в КХЛ. В топ-5 – СКА, «Сибирь», «Ак Барс» и «Салават Юлаев».

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