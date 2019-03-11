Спонсор Логинова: «В любой областной федерации деньги распределяют так: 20 миллионов на все виды спорта, 300 – на футбол и хоккей. И где у нас футболисты?»

Сергей Колесников, управляющий партнер корпорации «Технониколь», которая спонсирует чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, высказал мнение о финансировании разных видов спорта в России.

– В прошлом сезоне неназванный спонсор приобрел для нашей команды шлифт-машину...

– Это не я, кто-то другой. Я к этому отношения не имел. Хорошо, что есть спонсоры, которым небезразлична наша сборная. Я предпочитаю работать со спортсменами. Но, подчеркиваю, больше нацелен на развитие детского, массового и ветеранского спорта.

Я часто бывал в Австрии, Швейцарии. Там в небольших городах, типа Зеефельда, есть трассы хорошего качества на 140-150 километров. Назовите мне трассы в Москве? Это Битца и ГАБО. Может, есть еще где-то. Вместе даже 50 километров не наберем.

Я сейчас делаю 25-километровую трассу и чувствую себя героем. Но что такое 25 километров по сравнению со 140 в европейской деревне? И таких деревень там масса. Мы же вроде лыжная спортивная страна.

Я хочу купить себе футболку: «Ненавижу футбол, люблю биатлон». Потому что в любой областной федерации спорта деньги распределяют следующим образом: 20 миллионов на все виды спорта, 300 – на футбол и хоккей.

И где, извините, у нас футболисты? Понятно, что идет уклон в сторону зрелищ. Но есть какой-то перекос в пользу двух видов спорта, а остальные виды недофинансируются. Причем построить футбольный стадион очень дорого, а сделать лыжную трассу – копейки, – сказал Колесников.

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