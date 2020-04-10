«Зенит» предложит Ивановичу контракт до лета 2021 года

Теги Зенит Бранислав Иванович премьер-лига Россия Футбол

Защитник Бранислав Иванович, скорее всего, останется в «Зените» на следующий сезон.

36-летнему игроку предложат продлить контракт до лета 2021 года, сообщает «РБ-Спорт».

Предварительный разговор на тему уже был, окончательный вариант соглашения Иванович получит после возобновления оставшейся части сезона.

Ранее футболист заявлял, что не против провести в «Зените» еще один сезон. 

Иванович выступает за «Зенит» с 2017 года. Защитник провел за команду 86 матчей и забил 7 голов. 

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