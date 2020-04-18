У Кадырова подозрение на коронавирус. Его доставили в Москву на самолете (Baza)

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У главы Чечни, почетного президента «Ахмата» Рамзана Кадырова подозревают коронавирус, утверждает Baza.

Кадырова на самолете доставили в одну из лучших клиник Москвы.

На первые симптомы недомогания Кадыров стал жаловаться несколько дней назад. Позже его состояние начало быстро ухудшаться, и врачи рекомендовали ему обратиться в московские больницы.

Утверждается, что у Кадырова диагностировано поражение легких. Диагноз COVID-19 пока не подтвержден.

В России зафиксировано 317 554 случая заражения коронавирусом. 92 681 человек выздоровел, 3 099 умерли.

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