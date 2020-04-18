Сезон РПЛ возобновят 21 или 28 июня. Следующий начнется 2 или 5 августа

Заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов рассказал о сроках возобновления нынешнего сезона и дате начала следующего чемпионата, передает корреспондент Sports.ru Aлександр Mуйжнек.

«Минимально необходимое количество дней для подготовки – 21. Если какие-то ограничения к 21 июня не снимут, есть резервная дата начала – 28-е.

А если настолько серьезные запреты будут, тогда чемпионат надо будет прекращать.

Но это не значит, что следующий [чемпионат] начнется 1 июля. Дождемся, когда снимут все возможные ограничения», – сказал Митрофанов.

Для старта сезона-2020/21 в РФС предусмотрены две даты – 2 и 5 августа.

Фото: РФС

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