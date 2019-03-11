Минспорта не примет список тренеров сборной России по биатлону без подписи Драчева (ТАСС)

Министерство спорта России не утвердит кандидатуры на пост тренеров сборной по биатлону без подписи главы СБР Владимира Драчева, сообщает источник, близкий к ситуации.

Ранее правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило Валерия Польховского на посту главного тренера команды, Роберт Кабуков должен стать старшим тренером мужской сборной, – женской.

Драчев был против назначения этих специалистов. Несмотря на это, списки тренеров были отправлены на согласование в Минспорта.

«Правление уже подало списки тренеров. Их подписал первый вице-президент СБР Алексей Нуждов. Но Министерство спорта отвечает, что у СБР есть президент, и без его подписи кандидатуры не будут приняты. В ведомстве подчеркивают, что в СБР сначала должны договориться между собой», – заявил источник.

Фокус в биатлоне: Польховский руководил выборами тренеров – и выиграл голосование 🤷‍♂️

Польховский постоянно тянет за собой тренера Кабукова: вот подозрительная история их тандема

Ну все, биатлон лопнул: Драчев выбесил даже свою команду – ему объявили импичмент и выгонят летом

Любите FIFA и FM? Зарегистрируйтесь на сайте, выиграйте приставку и денежные призы!