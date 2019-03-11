Минспорта не примет список тренеров сборной России по биатлону без подписи Драчева (ТАСС)

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Министерство спорта России не утвердит кандидатуры на пост тренеров сборной по биатлону без подписи главы СБР Владимира Драчева, сообщает источник, близкий к ситуации.

Ранее правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило Валерия Польховского на посту главного тренера команды, Роберт Кабуков должен стать старшим тренером мужской сборной, Владимир Королькевич – женской.

Драчев был против назначения этих специалистов. Несмотря на это, списки тренеров были отправлены на согласование в Минспорта.

«Правление уже подало списки тренеров. Их подписал первый вице-президент СБР Алексей Нуждов. Но Министерство спорта отвечает, что у СБР есть президент, и без его подписи кандидатуры не будут приняты. В ведомстве подчеркивают, что в СБР сначала должны договориться между собой», – заявил источник.

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