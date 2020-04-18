Коронавирус в «Динамо» и «Рубине», «Спартак» выкупил Соболева, Яшкин – MVP сезона КХЛ, ЦСКА хочет Деспотовича, Путин поздравил Загитову и другие новости утра

1. Три игрока «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус. Пишут, что это форвард Сильвестр Игбоун, защитник Роман Евгеньев и вратарь Дэвид Сангаре, при этом у всех болезнь проходит бессимптомно. Также в «Динамо» коронавирус диагностирован у директора медицинского штаба Алексея Плескова и тренера вратарей Дмитрия Изотова. Клуб отложил начало тренировок.

Ранее в понедельник появилась информация о коронавирусе у защитника «Рубина» Константина Плиева. Сообщается, что он контактировал с братом Заурбеком как раз из московского «Динамо» и другими осетинскими игроками РПЛ. Внешне болезнь у Константина не проявляется.

2. «Спартак» выкупил нападающего Александра Соболева у «Крыльев Советов». Пишут, что красно-белые заплатили больше первоначальной суммы выкупа.

3. Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин признан самым ценным игроком сезона КХЛ, Билялов – лучший вратарь.

4. Трансферы. ЦСКА ведет переговоры с форвардом «Оренбурга» Джордже Деспотовичем, сообщает Betting Insider. Армейцы предлагают сербу 1,2 млн евро в год. «Локомотив» начал переговоры по хавбеку сборной Хорватии Баделю, также железнодорожникам интересны полузащитник «Наполи» Юнес и защитник СПАЛ Реца.

Холанд не перейдет в «Реал» раньше 2022 года. «Боруссия» договорилась об этом с Райолой.

5. Главный тренер Сергей Семак подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «2+1». Гендиректор клуба Александр Медведев рассказал, что согласование завершится в ближайшие дни. Сообщается, что «Зенит» отказался от пункта о выходе в плей-офф Лиги чемпионов в новом контракте Семака.

6. Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап остается в тяжелом состоянии. Он не может говорить и двигаться. Пишут, что у него подтвердился коронавирус, Абдулманап подключен к аппарату ИВЛ.

7. В заключительном матче 26-го тура Бундеслиги «Байер» в гостях разнес «Вердер» (4:1) и теперь отстает от зоны Лиги чемпионов всего на одно очко.

8. Президент России Владимир Путин поздравил олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову с днем рождения: «Уверен, талант и нацеленность на победу и впредь будут помогать вам в спорте и в жизни».

9. Следующий сезон РПЛ начнется 2 августа. Суперкубок пройдет 20 декабря. Появился проект календаря.

10. Промоутер Гран-при России Алексей Титов высказал мнение, что этап «Формулы-1» 27 сентября в Сочи первым может пройти со зрителями.

11. Сезон в Шотландии завершен. «Селтик» в 9-й раз подряд стал чемпионом, «Рейнджерс» Джеррарда – вторые.

12. «Реал», «Барселона» и другие клубы Ла Лиги начали тренироваться группами до 10 человек. Тем временем клубы АПЛ единогласно проголосовали за возобновления тренировок: с 19 мая они начнут заниматься в малых группах.

А вот старт Серии А, скорее всего, отложат до 20 июня. В Италии продлен запрет на спортивные мероприятия до 14 июня.

12. НХЛ может возобновить сезон в двух городах. В каждом будет по 12 клубов.

13. Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи – самый влиятельный человек в футболе, согласно рейтингу France Football. Роналду и Инфантино – в топ-3. Полная версия рейтинга будет опубликована сегодня.

14. Усэйн Болт впервые стал отцом. У него родилась дочь.

Цитаты дня.

Йожеф Сабо об участии Усика и Ломаченко в российском фильме о церкви: «Это ненормально. Россия напала на Украину»

Боец UFC о коронавирусе в Дагестане: «Оборудования нет, ничего нет. Очень много людей умерло в горах»

Василий Уткин: «Семину место на пенсии. Он не подходит амбициозному клубу, играющему в ЛЧ»

Хабиб призвал дагестанцев объединиться: «У меня более 20 близких родственников лежало в реанимации. Многих уже нет среди нас»

Роберто Карлос: «Роналдо был лучшим. Он уникален – не Неймар, Криштиану или Месси»

Медведев о заявлениях игроков: «Футболисты не инстаграмщицы. В «Зените» понимают, что за свои слова надо отвечать»

Эдмилсон: «Месси играет на высоком уровне больше 10 лет, как Пеле. Марадона и другие – 3-4 года»

Газзаев о финале Кубка УЕФА: «В перерыве каждый игрок целовал икону, а я повторял: «Верьте! Господь нам поможет!»