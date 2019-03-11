Владимир Драчев: «Хотел подключить Касперовича к работе с мужской командой России, но он ушел в Болгарию»

Президент Союза биатлонистов России ( ) заявил, что хотел привлечь тренера к работе с мужской сборной России.

Ранее стало известно, что Касперович возглавит команду Болгарии, но продолжит работать и с лидером российской команды – .

«У каждого тренера есть свое мнение. Может, у него есть желание получить дополнительный международный опыт.

С одной стороны, это похвально. Любое продвижение наших тренеров в международный биатлон надо приветствовать.

Лично у меня было мнение, чтобы подключить Касперовича к мужской команде на предстоящий год. Но он ушел работать в Болгарию», – сказал Драчев.

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