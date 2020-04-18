«Реал», «Барселона» и другие клубы Ла Лиги начали тренироваться группами до 10 человек

Ла Лига объявила о возобновлении групповых тренировок в клубах.
Футболисты теперь могут заниматься в группах до 10 человек. Клубам было разрешено тренироваться с сегодняшнего дня.
К занятиям уже приступили «Барселона», «Реал» и другие испанские клубы.
В заявлении на сайте Ла Лиги сообщается, что возобновление сезона запланировано на июнь, однако точная дата не уточняется.
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🏃 #FelizLunes— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) May 18, 2020
💪 ¡Ya está en marcha nuestro entrenamiento!
📍 #RMCity pic.twitter.com/pjORJrM0MM
The 𝘳𝘰𝘯𝘥𝘰 is back! 🔄 pic.twitter.com/Av1B2B6nET— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 18, 2020