«Реал», «Барселона» и другие клубы Ла Лиги начали тренироваться группами до 10 человек

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Ла Лига объявила о возобновлении групповых тренировок в клубах.

Футболисты теперь могут заниматься в группах до 10 человек. Клубам было разрешено тренироваться с сегодняшнего дня.

К занятиям уже приступили «Барселона», «Реал» и другие испанские клубы.

В заявлении на сайте Ла Лиги сообщается, что возобновление сезона запланировано на июнь, однако точная дата не уточняется.

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