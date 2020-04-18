«Реал», «Барселона» и другие клубы Ла Лиги начали тренироваться группами до 10 человек

объявила о возобновлении групповых тренировок в клубах.

Футболисты теперь могут заниматься в группах до 10 человек. Клубам было разрешено тренироваться с сегодняшнего дня.

К занятиям уже приступили «Барселона», и другие испанские клубы.

В заявлении на сайте Ла Лиги сообщается, что возобновление сезона запланировано на июнь, однако точная дата не уточняется.

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