«Зенит» отказался от пункта о выходе в плей-офф ЛЧ в новом контракте Семака («СДЗД»)

Стало известно, почему затянулись переговоры о новом контракте между «Зенитом» и , возглавляющим команду.

Как сообщает «Спорт день за днем», изначально «Зенит» предлагал тренеру соглашение со схеме «1+1», и это не устроило Семака. В итоге клуб пошел на уступки. Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что новый контракт с Семаком будет подписан по схеме «2+1».

Еще один пункт, из-за которого возникли вопросы, – это задача пройти в плей-офф , которую руководство поставило Семаку. В не были удовлетворены результатами команды в турнире в этом сезоне и хотели потребовать от тренера более хороших выступлений.

Однако от этого пункта пришлось отказаться в связи с кризисом в мировом футболе и нестабильной ситуацией с доходами «Зенита».

44-летний тренер возглавляет «Зенит» с 2018 года. В прошлом сезоне команда стала чемпионом России, а в этом опережает ближайших преследователей – «Локомотив» и «Краснодар» – на 9 очков.

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