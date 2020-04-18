Холанд не перейдет в «Реал» раньше 2022 года. «Боруссия» договорилась об этом с Райолой

Стало известно, когда нападающий «Боруссии» сможет присоединиться к .

По информации As, представители устно договорились с агентом игрока Мино Райолой о том, что Холанд не покинет клуб раньше лета 2022 года.

Для того чтобы заполучить игрока раньше, «Реал» должен будет сделать очень большое предложение – более 120 млн евро.

19-летний форвард провел за «Боруссию» 9 матчей в Бундеслиге, забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи.

В декабре 2019 года Холанд перешел в «Боруссию» из «Ред Булла» за 20 млн евро.

Холанд забил первый гол новой эпохи после великой пятки Брандта. А потом не знал, как праздновать

Мино Райола: «Холанд сможет забивать в «Реале» по 40-50 голов. Он способен достичь цифр Роналду»