Холанд не перейдет в «Реал» раньше 2022 года. «Боруссия» договорилась об этом с Райолой

Стало известно, когда нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд сможет присоединиться к «Реалу».
По информации As, представители «Боруссии» устно договорились с агентом игрока Мино Райолой о том, что Холанд не покинет клуб раньше лета 2022 года.
Для того чтобы заполучить игрока раньше, «Реал» должен будет сделать очень большое предложение – более 120 млн евро.
19-летний форвард провел за «Боруссию» 9 матчей в Бундеслиге, забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи.
В декабре 2019 года Холанд перешел в «Боруссию» из «Ред Булла» за 20 млн евро.
Холанд забил первый гол новой эпохи после великой пятки Брандта. А потом не знал, как праздновать
Мино Райола: «Холанд сможет забивать в «Реале» по 40-50 голов. Он способен достичь цифр Роналду»