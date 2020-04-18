Игбоун, Евгеньев и Сангаре – три заболевших игрока «Динамо» («РБ-Спорт»)

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Стали известны имена трех футболистов «Динамо», которые сдали положительный тест на коронавирус.

По информации «РБ-Спорт», это форвард Сильвестр Игбоун, защитник Роман Евгеньев и вратарь Дэвид Сангаре. Как сообщал «Спорт-Экспресс», у всех троих болезнь проходит бессимптомно.

Также в «Динамо» коронавирус диагностирован у директора медицинского штаба Алексея Плескова и тренера вратарей Дмитрия Изотова.

Ранее коронавирус выявили у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана, а также защитника «Рубина» Константина Плиева, который, как сообщалось, контактировал с братом Заурбеком, выступающим как раз за «Динамо».

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