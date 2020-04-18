ЦСКА предложил Деспотовичу 1,2 млн евро в год («СЭ»)

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Стали известны детали предложения ЦСКА форварду «Оренбурга» Джордже Деспотовичу.

По информации «Спорт-Экспресса», москвичи готовы платить словенцу 1,2 млн евро в год.

Первым о переговорах Деспотовича с ЦСКА сообщил Betting Insider

В этом сезоне 28-летний форвард провел за «Оренбург» 20 матчей в РПЛ и забил 8 мячей.

Деспотович выступает за «Оренбург» с сезона-2018/19. За это время он сыграл в 43 играх чемпионата России, забил 12 голов и сделал три голевые передачи.

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