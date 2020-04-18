«Спартак» заплатил за Соболева больше первоначальной суммы выкупа

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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал об условиях трансфера форварда Александра Соболева в «Спартак».

«Сегодня «Спартак» воспользовался опцией выкупа Александра Соболева, которая была предусмотрена арендным соглашением.

При переходе в «Спартак» мы учитывали желание Александра и интересы нашего клуба.

Отмечу, что этот трансфер станет одним из самых коммерчески успешных в истории «Крыльев».

Сумма соглашения конфиденциальна и по условиям договора не подлежит разглашению, но могу сказать, что нам удалось увеличить первоначальную сумму выкупа Соболева», – сказал Фетисов.

Сообщалось, что «Спартак» зимой арендовал 23-летнего игрока за 500 тысяч евро с правом выкупа за 4,5 миллиона евро.

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