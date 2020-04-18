Газзаев о финале Кубка УЕФА: «В перерыве каждый игрок целовал икону, а я повторял: «Верьте! Господь нам поможет!»

Экс-главный тренер ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев вспомнил о победе команды в финале Кубка УЕФА-2004/05.

– Очевидно, что высшая точка на пути к Кубку УЕФА – второй тайм игры в Лиссабоне. Напомните читателям, как вы мотивировали команду в перерыве, что она вышла – и победила, не оставив сопернику шансов, хотя «Спортинг» выступал дома при поддержке почти всего стадиона.

– Естественно, в перерыве были внесены небольшие тактические коррективы в индивидуальных позициях. Но я понимал, что именно в таком матче этого мало. Нужно достучаться до душ и сердец футболистов. Вселить в них веру.

Вот что я сказал тогда: «Если вы не выиграете этот финал, то всю свою жизнь будете помнить, что дошли до финала – и проиграли. Но если вы победите, то станете первыми, кто добился уникального результата в истории российского и советского футбола! Ваша задача – использовать этот невероятный шанс».

И без Божьего благословения не обошлось. Я всегда ношу с собой икону с обликом Господа Бога нашего, Иисуса Христа. Она и сейчас со мной.

Во время матчей клал ее в карман пиджака, с левой стороны возле сердца. В перерыве я достал ее. И перед выходом на поле каждый футболист (кроме тех, кто придерживался другой веры) ее целовал. А я повторял: «Верьте! Верьте! Господь нам поможет!»

– И это помогло.

– Конечно, помогло. Самое главное – чтобы в душе была вера. Если ты веришь – то ты способен на многое, – сказал Газзаев.

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