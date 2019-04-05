Яшкин признан самым ценным игроком сезона КХЛ, Билялов – лучший вратарь

КХЛ определила лауреатов сезона-2019/2020 в командных и индивидуальных номинациях.
Самый ценный игрок регулярного чемпионата – Дмитрий Яшкин (московское «Динамо»)
Лучший бомбардир – Вадим Шипачев (московское «Динамо»)
Лучший снайпер – Кирилл Капризов (ЦСКА)
Самый результативный защитник – Микко Лехтонен («Йокерит»)
Лучший вратарь – Тимур Билялов («Ак Барс»)
Лучший новичок – Артем Галимов («Ак Барс»)
Лучшая тройка – Андре Петерссон – Вадим Шипачев – Дмитрий Яшкин (московское «Динамо»)
Лучший играющий ветеран-наставник – Александр Семин («Витязь»).
ЦСКА выиграл Кубок Континента, заняв первое место по итогам регулярного чемпионата.
Напомним, КХЛ досрочно завершила плей-офф Кубка Гагарина из-за коронавируса.
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