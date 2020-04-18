ЦСКА ведет переговоры с Деспотовичем (Betting Insider)

Нападающий «Оренбурга» может продолжить карьеру в .

Как сообщает Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к переговорам, Деспотович может перейти в московский клуб летом. Срок его действующего соглашения с «Оренбургом» истекает в конце сезона-2019/20.

Ранее в Сербии сообщили, что интерес к Деспотовичу проявляет и турецкий «Трабзонспор».

В этом сезоне 28-летний форвард провел за «Оренбург» 20 матчей в и забил 8 мячей.

Деспотович выступает за «Оренбург» с сезона-2018/19. За это время он сыграл в 43 играх чемпионата России, забил 12 голов и сделал три голевые передачи.

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