Эдмилсон: «Месси играет на высоком уровне больше 10 лет, как Пеле. Марадона и другие – 3-4 года»

Бывший полузащитник «Барселоны» Эдмилсон высказался об игре капитана каталонской команды .

«Уже тогда видел, что Месси отличается от других. Это был чрезвычайно сильный духом парень, и у него также было качество, которое я видел у очень немногих. Когда я перешел в клуб и увидел 17-летнего мальчишку, который тренировался с нами и так управлял мячом...

Месси часто сравнивают с другими великими игроками. У каждого свое время, свое поколение. Но когда игрок смог продержаться на этом уровне так долго... Именно это имеет значение.

Лео играет на подобном уровне более 10 лет, как и Пеле. Но другие, вроде Марадоны, были на высоком уровне три-четыре года. Вот в чем разница», – сказал .