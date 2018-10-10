Йожеф Сабо об участии Усика и Ломаченко в российском фильме о церкви: «Это ненормально. Россия напала на Украину»

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Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал участие украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в российском фильме о церкви.

«Это ненормально! Россия напала на Украину, и я категорически против любых контактов с этим государством», – сказал Сабо.

Напомним, что Василий Ломаченко и Александр Усик попали в базу «Миротворца» после участия в съемках российского фильма о церкви за отрицание российской агрессии и др.

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