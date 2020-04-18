Медведев о заявлениях игроков: «Футболисты не инстаграмщицы. В «Зените» понимают, что за свои слова надо отвечать»

Генеральный директор «Зенита» рассказал, что игроки чувствуют ответственность за заявления, которые они делают, общаясь с представителями СМИ.

– В отсутствии информационных поводов, связанных непосредственно с футболом, игроки многих клубов вызвали интерес к себе громкими заявлениями. В «Зените» ничего подобного никто себе не позволил. У нас такие интеллигентные игроки, или другая обстановка в клубе?

– Весь сыр-бор вокруг громких заявлений начинается, когда что-то не так внутри клуба. Футболисты ведь не инстаграмщицы, которым необходимо привлекать к себе внимание любым путем.

Когда нет игр, то игроков пытаются вывести на громкие заявления соответствующими вопросами.

Футболисты прекрасно понимают, что за свои слова необходимо будет отвечать. Вот и взвешивают их при общении с представителями прессы, – сказал Медведев.