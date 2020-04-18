«Локомотив» начал переговоры по хавбеку сборной Хорватии Баделю («Чемпионат»)

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«Локомотив» хочет приобрести хорватского полузащитника Милана Баделя.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники в Италии, «Локомотив» начал переговоры о переходе Баделя, выступающего за «Фиорентину». Права на него принадлежат «Лацио».

По информации источника, переговоры с большой долей вероятности завершатся успешно.

Стало известно, что приглашение Баделя – это желание Марко Николича, который станет главным тренером «Локомотива» 1 июня.

Ранее сообщалось об интересе «Локомотива» к 24-летнему защитнику СПАЛ Аркадиушу Реце и 26-летнему хавбеку «Наполи» Амину Юнесу.

31-летний хорват в нынешнем сезоне Серии А провел 19 матчей за «Фиорентину» на правах аренды. Его статистику можно изучить здесь.

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