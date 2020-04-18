Василий Уткин: «Семину место на пенсии. Он не подходит амбициозному клубу, играющему в ЛЧ»

Журналист Василий Уткин выразил свое отношение к уходу Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».

«У меня есть позиция, что – тренер, которому место на пенсии. Уважаемый, почетный, но он не подходит амбициозному клубу, который играет в Лиге чемпионов от России.

Это мое мнение, оно не относится к тому, сколько у Семина осталось лет контракта, кто придет ему на смену, это мнение не означает никакого специального отношения к совету директоров, который за это время уже поменял состав.

Да что там – два разных генеральных директора работали в последний приход Семина. Моя позиция продиктована взглядом на работу Семина, вот и все.

Не спорю, что можно было разыграть ситуацию по-другому. Абсолютно согласен, что это разыграно и подано все было бездарно. Кто с этим спорит? Но все это не отменяет того, что Юрий Павлович Семин – пенсионер.

И сэр Алекс Фергюсон, которого только что авторитетнейший журнал признал лучшим тренером мира в истории, к возрасту Юрия Павловича уже два года не работал, хотя выиграл все на свете, понимаете? Тоже человек критически к себе относился», – сказал Уткин.

Как «Локомотив» расстался с Семиным – это просто позор