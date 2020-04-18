Плиев о заражении коронавирусом: «Может, в магазине кто-то чихнул, и ко мне это прилипло»

Защитник «Рубина» , заразившийся коронавирусом, рассказал о самочувствии.

– Со мной все отлично, никаких проблем не ощущаю. Сижу у себя дома во Владикавказе. Просто знаю, что внутри у меня все засело, но внешне болезнь не проявляется.

– Как вы узнали, что болеете коронавирусом?

– Незадолго до этого я переболел легкой простудой. Во время болезни я сразу позвонил клубному врачу , и мы решили, что надо будет сдать тест, если нас в итоге будут собирать.

Когда было объявлено о возвращении команды в определенные числа, мы еще раз созвонились с доктором и окончательно решили сдать анализы на всякий случай. Это было правильно, ведь я мог заразить всю команду.

В итоге я сдал КТ и мазок из горла на COVID-19. Позавчера пришел результат КТ, который показал начальную стадию каких-то проблем с легкими. И вчера утром диагноз подтвердил мазок, который показал положительный результат.

– Врачи для анализов приходили к вам домой?

– Раньше приезжали к заболевшим, но я сам ездил сдавать, потому что сейчас во Владикавказе очень много инфицированных и врачи просто не успевают ко всем домой приехать.

– Как вы себя чувствовали, когда болели?

– Я ничего такого не чувствовал: не было температуры, не болело горло. Напоминало легкую простуду, все прошло за пять дней. Я уже четыре дня назад спокойно бегал, никаких проблем не испытывал.

– Где вы могли подхватить инфекцию?

– Я даже не могу представить. Весь день думал об этом, но не понимаю, как это могло произойти. У моих родных, слава богу, все хорошо. У брата (защитник «Динамо» – прим. ред.) пришел отрицательный тест, сегодня сделаем нашим родителям тесты.

– Где угодно мог заразиться…

– Да. Может, в магазине кто-то чихнул, и ко мне это прилипло. Врать не буду, в магазин ходил в районе 100-200 метров от дома, делал покупки, как и все люди. Мог со знакомыми встретиться возле дома на две-три минуты, но из них никто не заболел! Поэтому ломаю голову и не понимаю, откуда пришла болезнь, – сказал Плиев.