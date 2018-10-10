Отец Хабиба остается в тяжелом состоянии. Он не может говорить и двигаться (ТАСС)

Стали известны подробности состояния здоровья Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC в легком весе .

«Состояние остается тяжелым. Есть серьезное поражение легких, он не может разговаривать и двигаться.

Был также инсульт, проведено шунтирование», – сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Напомним, что 57-летний Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в военном госпитале Москвы из-за осложнений на сердце после пневмонии.

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