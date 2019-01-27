Путин поздравил Загитову с днем рождения: «Уверен, талант и нацеленность на победу и впредь будут помогать вам в спорте и в жизни»

Президент России Владимир Путин поздравил олимпийскую чемпионку по фигурному катанию с днем рождения.

Сегодня российской фигуристке исполнилось 18 лет.

«Уважаемая Алина Ильназовна! Поздравляю Вас с 18-летием.

Вы достойно продолжили легендарные традиции отечественной школы фигурного катания и, несмотря на юный возраст, добились выдающихся успехов в спорте, стали обладательницей олимпийского золота, других высоких наград.

Уверен, что потрясающая работоспособность, талант и нацеленность на победу и впредь будут помогать Вам и в спорте, и в жизни.

Желаю Вам новых достижений и всего самого доброго», – говорится в телеграмме с поздравлениями.

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