Заразившийся коронавирусом Плиев контактировал с братом Заурбеком из «Динамо» и другими осетинскми игроками РПЛ

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Защитник «Рубина» Константин Плиев, заразившийся коронавирусом, контактировал с другими футболистами РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Защитник «Динамо» Заурбек Плиев, брат заболевшего, и другие осетинские футболисты РПЛ общались с Константином на различных мероприятиях на родине, в том числе на свадьбе.

Тест Заурбека Плиева на коронавирус дал отрицательный результат, но ему придется пройти 14-дневный карантин.

В России проведено более 7,1 млн тестов на коронавирус. Выявлено 290 678 заболевших, 8 926 – за последние сутки. В стране умерли 2 722 человека, 70 209 – выздоровели.

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