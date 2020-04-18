Заразившийся коронавирусом Плиев контактировал с братом Заурбеком из «Динамо» и другими осетинскми игроками РПЛ

Защитник «Рубина» Константин Плиев, заразившийся коронавирусом, контактировал с другими футболистами РПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».
Защитник «Динамо» Заурбек Плиев, брат заболевшего, и другие осетинские футболисты РПЛ общались с Константином на различных мероприятиях на родине, в том числе на свадьбе.
Тест Заурбека Плиева на коронавирус дал отрицательный результат, но ему придется пройти 14-дневный карантин.
В России проведено более 7,1 млн тестов на коронавирус. Выявлено 290 678 заболевших, 8 926 – за последние сутки. В стране умерли 2 722 человека, 70 209 – выздоровели.