Боец UFC о коронавирусе в Дагестане: «Оборудования нет, ничего нет. Очень много людей умерло в горах»

Российский боец рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в Дагестане.

«В Дагестане очень много людей умерло от двусторонней пневмонии. Это, видимо, от этого COVID-19 все идет. Я живу в селении, в горах. Очень много умерло именно в горах.

Видимо, медицинские учреждения не были к этому готовы. Оборудования нет, ничего нет, очень много медработников умерло. На самом деле здесь очень плачевное состояние.

Почему так сильно эпидемия тут расползлась? Не только потому, что люди не поверили в опасность вируса, просто многие не могли дома оставаться, работать надо. Сейчас уже все в масках ходят, почти все закрыто.

Болеют и умирают в основном старшие люди, пожилые. Молодые в основном все легко перенесли. Основная причина — все-таки отсутствие оборудования. Ни медучреждения, ни медперсонал не были готовы к такой эпидемии», – сообщил Эмеев.

В России проведено более 7,1 млн тестов на коронавирус. Выявлено 290 678 заболевших, 8 926 – за последние сутки. В стране умерли 2 722 человека, 70 209 – выздоровели.

Дагестан находится на пятом месте среди регионов России по числу зараженных: всего в республике выявлено 3 460 случаев заболевания. От коронавируса в регионе умерли 29 человек, по этому показателю он находится на восьмом месте.

Экс-боец ММА Гамзатханов: «В Дагестане катастрофическая ситуация с коронавирусом. Народ не верит местным властям»

Роуз Намаюнас – единственный боец UFC, отказавшаяся драться во время пандемии