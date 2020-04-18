Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи – самый влиятельный человек в футболе. Роналду и Инфантино – в топ-3 (France Football)

Издание France Football составило рейтинг самых влиятельных людей в мире футбола.

Первое место занял президент . Он также возглавляет катарскую телекомпанию beIN Media Group, у которой более 55 млн подписчиков, и занимается подготовкой чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Также в тройку вошли нападающий и президент ФИФА Джанни Инфантино. При этом в анонсе рейтинга, который будет целиком опубликован во вторник, не сказано, кто из них какое место занимает.

«Я считаю, что важны не роли, должности или титулы. Меня никогда не мотивировали такие вещи. Я в большей степени фокусируюсь на результатах и влиянии.

Вопросы авторитета и влияния... чтобы их анализировать и комментировать, есть журналисты. Все мы знаем, что сила ради силы, постоянный поиск славы – это лишь чистое тщеславие», – сказал Аль-Хелайфи.