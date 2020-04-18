🔴⚪«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»

активировал опцию выкупа трансфера нападающего у .

Красно-белые подписали с 23-летним игроком долгосрочный контракт. Подробности соглашения не сообщаются.

Ранее появлялась информация, что личный контракт Соболева со «Спартаком» рассчитан на 4 года, а зарплата составит 1,2 миллиона евро в год.

В аренде в московском клубе игрок провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, сделав 2 голевые передачи. В первой части чемпионата Соболев в 18 матчах за «Крылья» забил 10 мячей.

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Соболев отлично подходит Тедеско. Как и Конте, он обожает больших нападающих