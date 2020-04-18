«Локомотиву» интересны хавбек «Наполи» Юнес и защитник СПАЛ Реца

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Стало известно, какие позиции в «Локомотиве» хочет усилить Марко Николич, который возглавит команду 1 июня.

В московском клубе хотят приобрести левого защитника, центрального защитника и форварда.

Предметный интерес «Локомотив» проявляет к 24-летнему защитнику СПАЛ Аркадиушу Реце и 26-летнему хавбеку «Наполи» Амину Юнесу, сообщает журналист Сергей Егоров в колонке для «Рейтинга Букмекеров».

Юнес сыграл за «Наполи» 6 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями, а Реца провел 18 игр за СПАЛ и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось об интересе «Локомотива» к 31-летнему полузащитнику «Лацио» Милану Баделю, который выступает за «Фиорентину» на правах аренды.

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