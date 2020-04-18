«Локомотиву» интересны хавбек «Наполи» Юнес и защитник СПАЛ Реца

Стало известно, какие позиции в «Локомотиве» хочет усилить , который возглавит команду 1 июня.

В московском клубе хотят приобрести левого защитника, центрального защитника и форварда.

Предметный интерес «Локомотив» проявляет к 24-летнему защитнику СПАЛ Аркадиушу Реце и 26-летнему хавбеку «Наполи» , сообщает журналист Сергей Егоров в колонке для «Рейтинга Букмекеров».

Юнес сыграл за 6 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями, а Реца провел 18 игр за СПАЛ и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось об интересе к 31-летнему полузащитнику «Лацио» Милану Баделю, который выступает за «Фиорентину» на правах аренды.