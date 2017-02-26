Промоутер Гран-при России «Ф-1»: «Есть все шансы, что гонка в Сочи станет первой, проведенной со зрителями»

Промоутер Гран-при России Алексей Титов заявил, что оптимистично оценивает вероятность проведения этапа «Формулы-1» 27 сентября со зрителями.

«Думаю, у нашей гонки есть все шансы стать первой, проведенной со зрителями. Но нужно понимать, что ситуация с эпидемией довольно сложная, и пока рано говорить о том, как все будет выглядеть в конце сентября.

Дата проведения Гран-при остается неизменной. Те версии календаря, которые муссируются в интернете – пока догадки, потому что у «Формулы-1» есть четкое понимание лишь по поводу того, что гонки в Австрии пройдут 5 и 12 июля. Все, что касается других мероприятий, остается под вопросом», – сказал Титов.

По данным оперативного штаба, в России зафиксировано более 290 тысяч случаев заражения коронавирусом и 2722 смертельных исхода.

Квят – лучший вариант для «Рено». Автогигант зовет Феттеля и Алонсо, но Даниил дешевле и надежнее для репутации команды

Сменщик Феттеля в «Феррари» – бывший напарник Квята и Ферстаппена. У него лишь один подиум в «Ф-1», но cтабильность и мощные обгоны

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram