У трех футболистов «Динамо» выявлен коронавирус (Нобель Арустамян)

Футболисты сегодня прошли тест на коронавирус перед возобновлением тренировок.

По информации инсайдера , результат оказался положительным у трех игроков московского клуба.

«Называть фамилии не считаю уместным. Ждем официальной информации от клуба», – написал Арустамян.

Ранее коронавирус выявили у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана, а также защитника «Рубина» Константина Плиева, который, как сообщалось, контактировал с братом Заурбеком, выступающим как раз за «Динамо».