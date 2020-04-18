У трех футболистов «Динамо» выявлен коронавирус (Нобель Арустамян)

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Футболисты «Динамо» сегодня прошли тест на коронавирус перед возобновлением тренировок.

По информации инсайдера Нобеля Арустамяна, результат оказался положительным у трех игроков московского клуба.

«Называть фамилии не считаю уместным. Ждем официальной информации от клуба», – написал Арустамян.

Ранее коронавирус выявили у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана, а также защитника «Рубина» Константина Плиева, который, как сообщалось, контактировал с братом Заурбеком, выступающим как раз за «Динамо».

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