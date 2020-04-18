Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд примет «Шальке», «РБ Лейпциг» против «Фрайбурга»

Сегодня после паузы продолжительностью более 2 месяцев возобновляется чемпионат Германии. Из-за пандемии коронавируса матчи будут проходить без зрителей.
В 26-м туре Бундеслиги сегодня «Боруссия» Дортмунд примет «Шальке», «РБ Лейпциг» сыграет с «Фрайбургом», «Айнтрахт» – с «Боруссией» Менхенгладбах.
Завтра «Бавария» сыграет на выезде с «Унионом», а завершится тур в понедельник матчем между «Вердером» и «Байером».
26-й тур
- Дата проведения
- 16 мая, 16.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 16 мая, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 16 мая, 16.30, «ПреЗеро-Арена»
- Дата проведения
- 16 мая, 16.30, «Меркур Шпиль-Арена»
- Дата проведения
- 16 мая, 16.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 16 мая, 19.30, «Коммерцбанк-Арена»
- Дата проведения
- 17 мая, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 17 мая, 19.00, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 18 мая, 21.30, «Везерштадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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