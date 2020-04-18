Семак подпишет контракт с «Зенитом» по схеме «2+1»

Генеральный директор рассказал об условиях нового контракта главного тренера клуба .

«Мы заканчиваем согласование контракта. В ближайшие дни процесс будет завершен.

Контракт будет подписан по формуле «2+1», – сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагает Семаку зарплату 1,8 млн евро в год, с учетом премий сумма может достичь 2 млн.

44-летний тренер возглавляет «Зенит» с 2018 года. В прошлом сезоне команда стала чемпионом России, а в этом опережает ближайших преследователей – «Локомотив» и «Краснодар» – на 9 очков.

15 лет назад Семак думал закончить с футболом из-за жестких сборов, но потом появился «ПСЖ» – а там устрицы, кабаре и вино