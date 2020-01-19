«Локомотив» сделал «Ростов», отрыв «Зенита» вырос, ЦСКА и «Краснодар» оступились, у Гарая коронавирус и другие новости утра

1. В чемпионате России кипит жизнь. В 22-м туре «Локомотив» в веселом матче в гостях сделал «Ростов» (3:1): приветствие тренеров локтями, чудной автогол Песьякова, очередной мяч Крыховяка, три гола банды Семина за 8 минут, грубая игра Баринова. Как итог: «Локомотив» вышел на второе место в РПЛ, «Ростов» опустился на четвертое, а отрыв лидирующего «Зенита» вырос до 9 очков.

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» (0:0) и после пяти матчей без побед идет пятым в таблице. А Евсеев выдал еще один мощный спич об антифутболе своей команды: «А почему не говорите, что мы пропустили меньше всех после «Зенита»?»

«Сочи» покинул зону вылета, обыграв «Краснодар» (2:0). Кокорин не забил, но стал лучшим игроком матча.

2. Баннер про Терешкову «Валя, ты просто космос» на матче в Туле – акция созданного Путиным ОНФ. Позиция коалиции: «Терешкова – человек мирового масштаба. Нет лидера сильнее Путина».

3. Коронавирусом заразились: 5 человек в «Валенсии», в том числе три игрока – Эсекиэль Гарай, Элиаким Мангаля и Хосе Гайя; баскетболист «Детройта» Кристиан Вуд; экс-форвард «Рубина» Жонатас; два сотрудника «Алавеса» и 70-летний президент швейцарского футбольного союза.

4. Появилась новость, что Роналду преобразует в больницы свои отели в Португалии и будет платить зарплату персоналу, но, вероятно, это фейк. А вот желание «Ювентуса» продлить контракт с Криштиану – правда.

5. Чемпионат России по биатлону может быть перенесен на ноябрь. Экспертное мнение Дмитрия Васильева по этому поводу: «История с коронавирусом надуманная и раздутая. Не думаю, что уж прям так опасно».

6. Жуткая история. Дом Вертонгена ограбили, когда он был на матче с «РБ Лейпциг». Его жене и детям угрожали мачете и ножами.

7. Трансферы. Хавертц может перейти в «Баварию», «Ливерпуль», «ПСЖ» или «Барсу», цена – 130 млн евро. «Ювентус» следит за Холандом, его можно будет выкупить за 75 млн евро с 2022 года. «Барселона» просматривала защитника «Лацио» Луиса Фелипе (оценивают в 20 млн евро) и продает в «Хетафе» Кукурелью за 6 млн евро.

8. Немного юмора. Ефимова поделилась картинкой о пандемии: во всем мире – коронавирус, в России – ОРВИ. «Интер» и «Сассуоло» провели матч в PES (3:0), Лукаку оформил хет-трик. Чемпион мира по кайтсерфингу Тюшкевич заразился коронавирусом: «Врачи сказали: так как у меня много туалетной бумаги, то выздоровею».

9. В Казахстане введено чрезвычайное положение на месяц. Регламент КХЛ запрещает проводить матчи в такой ситуации. Правда, Казахстанская федерация хоккея направила в лигу обращение, что «Барыс» готов продолжать участие в плей-офф. Пока снялся только «Йокерит».

10. Бой Хабиб – Фергюсон лишился запасной арены в Лас-Вегасе, UFC ищет новое место. Конор опроверг слова о смерти тети из-за коронавируса.

11. В лучшей лиге мира (Олимп-ФНЛ) в 27-м туре победили «Ротор» и «Чертаново». «Торпедо» не выигрывает 7 матчей подряд, и фанаты шлют приветы тренеру: «Игнашевич – троянский конь».

12. Пожалуй, главная новость дня. У сына Кокорина появился инстаграм, в июне Майклу Александровичу исполнится 3 года.

13. Матч молодежных команд РПЛ «Тамбов» – «Крылья» был прерван после 4 удалений у самарцев. КДК разберется.

Цитаты дня:

Большунов о досрочном завершении сезона: «Оборвали праздник, и кубка нет. Придется в следующем году биться еще за один»

Назаров – Брызгалову: «Про Трампа логичнее рассказывать в Америке. Я за Путина, пойду голосовать за поправки»

Александр Кокорин: «Во всем мире приостановили чемпионаты. Почему мы должны выделяться?»

Тарасов о Терешковой: «Она останется в истории, а вы, кто ее оскорбляет, – просто говном»

Илья Брызгалов: «Можете представить, что Путин отдаст кому-то власть? Это невозможно»